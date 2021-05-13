С открытия мотосезона в Нижнем Тагиле разбились три мотоциклиста

С начала рабочей недели в Нижнем Тагиле произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей-мотоциклистов. Первое ДТП произошло 11 мая на Вагонке, другое в этот же день случилось на Тагилстрое. На перекрёстке улиц Вагоностроителей и Чайковского столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и мотоцикл Yamaha. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. После осмотра врачами пострадавший был доставлен в ЦГБ № 1 с ушибом поясницы и переломом поясничного отдела позвоночника.

Другая авария произошла на улице Индустриальной. 30-летний водитель, управляя мотоциклом Honda, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

13 мая водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулся с мотоциклом Yamaha. Мотоциклист был госпитализирован в ЦГБ № 2 с переломом бедра.