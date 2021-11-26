Полиция разыскивает без вести пропавшего в Нижнем Тагиле Ивана Беляева

В Свердловской области разыскивается 27-летний уроженец Челябинской области Иван Беляев, проживающий в Нижнем Тагиле. Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, 12 августа мужчина уехал из дома по делам в другой район города. Через некоторое время он сообщил своей сожительнице, что возвращается, но так и не вернулся.

Рост Ивана Беляева — 170–175 сантиметров, худощавый, волосы русые, глаза карие, был одет в камуфляжную ветровку зелёного цвета, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки.

«Уроженец Челябинской области словно в воду канул. В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают круг его знакомых, сферы интересов, не имелось ли у него недоброжелателей и конфликтных ситуаций как на работе, так и в быту. Расследование ведётся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета», — отметил полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, по данному факту расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье 105 УК РФ «Убийство».

Просьба ко всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении Ивана Беляева, позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила: 8 (3435) 97-64-02.