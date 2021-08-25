В Нижнем Тагиле разыскивают 27-летнего мужчину, пропавшего две недели назад

Полиция разыскивает 27-летнего уроженца Челябинской области Ивана Беляева, проживающего в Нижнем Тагиле, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным ведомства, мужчина работает в реабилитационном центре, на территории которого и проживает. 12 августа Беляев поехал по делам в Дзержинский район. Позже он сообщил коллегам, что будет на рабочем месте через 40 минут, однако так не вернулся в центр и не выходит на связь. Родственники мужчины сообщили сотрудникам полиции, что в Челябинской области он не появлялся.

Рост Ивана Беляева — 165 сантиметров, худощавый, был одет в камуфляжную ветровку зелёного цвета, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Если вы располагаете информацией о пропавшем мужчине, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02 или по телефону группы розыска 8 (3435) 97-68-59.