«Полиция просит родителей не сеять панику». В Нижнем Тагиле третьеклассницы заявили о нападении неизвестного мужчины

Родители тагильских учеников стали получать в мессенджерах сообщение о нападении в районе школы № 69 на ГГМ неизвестного мужчины на трёх школьниц. По словам мамы одной из девочек, 23 января около 19:15 мужчина выпрыгнул из кустов на третьеклассниц и попытался их поймать. Девочкам удалось спрятаться в супермаркете и позвонить родителям.

«Выпрыгнул из кустов и пытался поймать девочек из класса моей дочери. Те ужасно напуганы, ревут. Убежали от него. Он пытался их догнать. Спрятались в "Кировском" и позвонили родителям. Он был одет в светлые штаны и тёмную куртку. Особо разглядеть не могли. Встречайте своих детей!» — написала женщина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», анонимное сообщение об инциденте в полицию поступило только через сутки, вечером 24 января.

«Позже эта информация поступила из школы № 69, — говорит руководитель пресс-группы Элина Балуца. — Сообщение зарегистрировано, по нему организована проверка. Пока рано говорить о каком-то нападении. Три девочки шли после факультативных кружков одни, без сопровождения родителей. В том месте вечером темно, и школьницы могли просто испугаться от резких движений прохожего. Полиция просит родителей не сеять панику и встречать детей в тёмное время суток».

Напомним, утром 14 января в районе дома № 5 по улице Энтузиастов неизвестный мужчина напал на 14-летнюю школьницу и засунул руку ей под одежду. Следователи Дзержинского отдела СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».