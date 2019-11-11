Полиция прекратила дело против обвиняемого в наркосбыте врача из Новой Ляли

Новолялинский отдел полиции прекратил уголовное дело в отношении местного врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвинялся по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») за то, что он поставил пациентке своё обезболивающее, со ссылкой на представителя защиты Сергея Колосовского пишет Znak.com.

По его словам, постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления было подписано 1 ноября.

Олег Баскаков — единственный врач-гинеколог в районной больнице Новой Ляли. Он решил помочь пожилой пациенте, которая поступила в больницу с выпадением матки, и распорядился применить сильные обезболивающие препараты, оставшиеся после смерти его мамы. Баскаков отдал ампулы медсестре, которая сообщила об этом в органы, после чего на врача завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.

Дело успели передать в Новолялинский районный суд на рассмотрение, но 26 августа судья вернул уголовное дело в прокуратуру. Сергей Колосовский говорил, что причина в том, что в деле «не конкретизировано, в чём незаконность действий Баскакова», а также наименование препарата, переданного Баскаковым, не соответствует тому, что указано в обвинительном заключении.