Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после инцидента в КРЦ «Россия», где пострадал мужчина с ребёнком на руках

В отделе полиции № 17 Нижнего Тагила вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту травмирования 33-летнего местного жителя в КРЦ «Россия». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе проверки не было установлено, что пострадавший получил травмы в ходе драки с сотрудником охраны.

«Были опрошены свидетели конфликта, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, и полицейские пришли к выводу, что сотрудник КРЦ удар не наносил, — говорят в пресс-группе. — Позже материалы были переданы для проверки в прокуратуру, но там не усмотрели нарушений».

Напомним, конфликт из-за закрытого туалета в КРЦ произошёл в ночь на 2 января 2018 года. По словам жены пострадавшего, во время посещения кафе Chicken House двухлетний сын попросился в туалет, но охранник наотрез отказался его открывать, несмотря на все доводы родителей. Женщина утверждает, что сотрудник охраны применил физическую силу, в результате чего её муж получил травму головы.