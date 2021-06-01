Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту отравления алабая в посёлке под Нижним Тагилом

Полиция Нижнего Тагила не стала возбуждать уголовное дело по факту отравления алабая в посёлке Канава под Нижним Тагилом.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 26 апреля. Неизвестный подкинул на территорию частного дома отраву для собаки, которую съел шестилетний алабай Орзу.

Хозяйка питомца выяснила, что отравить собаку пытался её бывший коллега. Она написала на него заявление, по которому была проведена проверка. По её результатам участковый уполномоченный отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления, поскольку животное не погибло и не получило увечий.

«В произошедшем отсутствует событие преступления, так как состав уголовно наказуемого деяния образуется в случае жестокого обращения с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно и хулиганских побуждений или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Обязательным признаком объективной стороны преступления являются действия (систематическое избиение животных, причинение боли, страданий, нанесение увечий, ран, оставление без пищи и воды, членовредительство, проведение ненаучных опытов). В данном случае смерть животного либо его увечье не наступило», — сказано в ответе УУП МУ МВД России «Нижнетагильское».

Хозяйка собаки Оксана Улыбина написала жалобу в Следственный комитет, ГУ МВД России по Свердловской области, президенту России и в Генпрокуратуру РФ.

«Я в корне не согласна с этим решением. Мне изначально участковый сказал, что это не наказуемо и даже штраф ему не дадут. И если этот мужчина признается в своей вине, ему тоже ничего не сделают. Участковый сказал, что они действуют по закону о жестоком обращении с животными. Я тогда предложила возбудить дело по статье “Нанесение вреда имуществу”, потому что у собак имеются все документы, родословная и договор купли-продажи. На что участковый сказал, что это тоже невозможно», — рассказала девушка.

Сейчас собака чувствует себя удовлетворительно — она уже сама ходит и ест. Но Оксана боится, что после отравления мозг собаки мог повредиться и она будет бросаться на детей.