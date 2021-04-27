Под Нижним Тагилом мужчина из-за мести отравил алабая

В ночь на 26 апреля в посёлке Канава под Нижним Тагилом неизвестный подкинул на территорию частного дома отраву для собак, которую съел шестилетний алабай Орза. Хозяйка питомца выяснила, что отравить собаку пытался её бывший коллега.

Той ночью Оксана Улыбина около полуночи услышала лай двух своих собак. Девушка подумала, что животные увидели лесного зверя, и не придала этому значения. Позже по камерам видеонаблюдения она увидела, как неизвестный мужчина в балаклаве и с ножом убегает от дома.

Через несколько часов у одной из собак по кличке Орза случился первый приступ. Девушка поняла, что её питомца отравили. Посмотрев все записи с камер, Оксана вычислила, что это сделал её бывший коллега: мужчина ушёл из компании со скандалом, оставшись в плохих отношения с сотрудниками фирмы.

«Он требует денег, угрожает бухгалтеру, недавно нашему сотруднику проколол колёса и облил кислотой. Он пытался поджечь производственную базу на Тагилстрое — к счастью, брошенная бутылка не загорелась», — рассказала Оксана.

18 марта этот же мужчина поджёг счётчики на доме Оксаны. Девушка написала на него заявление в полицию. Теперь мужчина нашёл новый способ отомстить, отравив её животных. Но благодаря быстрой медицинской помощи собака осталась жива.

«Собака находится в критически тяжёлом состоянии. Прошли сутки с момента отравления. По факту мы делаем всё, что требуется в её состоянии, но как организм это воспримет: реагирует он на препараты или они проходят мимо?! В какой-то момент нужно остановиться и понять, не продлеваем ли мы мучения», — поделилась лечащий ветеринар Александра Лях.

Орза вторые сутки ничего не ест и неподвижно лежит. Хозяйка надеется, что алабай выздоровеет. На отравителя Оксана Улыбина написала ещё одно заявление в полицию.