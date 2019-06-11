Полиция объявила в розыск мужчину, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в Сысерти

Полицейские объявили в розыск 49-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он накануне изнасиловал пятилетнюю девочку, пишет E1.ru.

Преступление произошло в посёлке Октябрьском в Сысертском районе. Сейчас пострадавший ребёнок находится в больнице.

В ориентировке полиции указывается, что подозреваемый Сергей Ч. был ранее судим, он проживает в Екатеринбурге на улице Посадской. Передвигается на серой Toyota Corolla.

В Следственном комитете пока информацию об изнасиловании не подтверждают и не опровергают.