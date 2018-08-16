Полиция обнаружила дома у жителя Нижнего Тагила склад наркотиков и оружия

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере» в отношении 52-летнего местного жителя. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в июле текущего года мужчину доставили в ОП № 18 из-за скандала с соседями. В ходе личного досмотра сотрудники дежурной части обнаружили у него самодельные нож и пистолет с патронами к нему.

«Сыщики провели в квартире подозреваемого обыск, в результате которого были обнаружены свёртки с расфасованными и приготовленными для реализации синтетическими наркотиками общей массой порядка 700 граммов, более сотни патронов к ранее изъятому огнестрельному оружию, патроны для охотничьего ружья, пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также учебную гранату РГД», — пояснили в полиции.

Кроме оружия и боеприпасов, правоохранители обнаружили в квартире подозреваемого личные документы граждан со следами переделки, а также документы на несколько квартир, находящихся в собственности задержанного. Следователи не исключают, что указанную недвижимость мужчина приобрёл на деньги, вырученные от продажи наркотиков.

Отмечается, что арестованный отказывается от дачи показаний и сотрудничества с органами предварительного следствия.