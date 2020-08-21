Полиция Новоуральска начала проверку сообщений жителей об инвалиде, пристающем к девочкам

Полиция Новоуральска проверяет информацию жителей Южного микрорайона города, которые обратили внимание на странного мужчину, активно проявляющего внимание к девочкам 6–10 лет и агрессивно ведущего себя по отношению к другим жителям микрорайона, пишет Znak.com.

«Мужчина с особенностями. Изначально никого не трогал и качался на качели. В последнее время начал активно интересоваться девочками. После того как одна из девочек шести лет сообщила, что этот мужчина предлагал ей деньги, чтобы она проводила его до подъезда или в лес, вызвали полицию», — говорится в сообщении одного из жителей в паблике NVK в соцсети «ВКонтакте».

Он же опубликовал скрин с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении странного мужчины за подписью участкового оперуполномоченного ОМВД Новоуральска старшего лейтенанта Антипиной — из документа следует, что инцидент произошёл 26 июля. Полицию вызвала жительница одного из домов по улице Тегенцева, вышедшая во двор гулять с собакой. Она обратила внимание на группу девочек, одна из которых плакала, и странного мужчину, находившегося там же. Мужчина был задержан и опрошен.

«Он пояснил, что является инвалидом второй группы и не исключает, что своим поведением мог испугать детей», — отмечается в постановлении.

Ниже в документе говорится, что противоправных действий мужчина не совершал. Именно на этом основании было вынесено отказное решение.

«Ему уже не раз родители тех девочек делали замечания. Он сразу становится агрессивным, матом кроет и один раз даже в родителя камень бросил. Неадекват полный! Родители подумывают уже жалобу в прокуратуру на участкового и органы опеки писать за халатность!» — прокомментировал сообщение пользователь Николай Ежов.

В пресс-группе ОМВД Новоуральска сообщили, что о сложившейся ситуации полицейские знают и сейчас пытаются в ней разобраться.