Полиция Нижней Салды задержала местного жителя, ограбившего ювелирный магазин на 250 тысяч рублей

Полицейские отделения полиции № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» в течение суток раскрыли кражу из ювелирного магазина в Нижней Салде, сообщает местный портал «ВСалде.ру».

Ограбление произошло 26 сентября около 10 часов утра после открытия магазина «Мечта» на улице Ломоносова — посетитель воспользовался тем, что продавец ювелирного отдела ещё не пришла, зашёл за прилавок, открыл витрину и забрал 24 золотых украшения на общую сумму более 250 тысяч рублей.

Сотрудница ювелирного магазина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции Нижней Салды. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили свидетелей, которые видели высокого мужчину в спортивном костюме, выходящего из магазина. По имеющимся приметам и иной оперативной информации удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее судимый за грабёж и умышленное повреждение чужого имущества безработный 33‑летний житель Нижней Салды, который вышел из мест лишения свободы около года назад.

Как пояснил задержанный, ему были нужны деньги. Когда он увидел, что в отделе, где продаются ювелирные украшения, никого нет, то решил воспользоваться ситуацией и похитить золото, чтобы затем сдать его в ломбард или перепродать. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.