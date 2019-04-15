Полиция Нижнего Тагила задержала рецидивиста, избившего и ограбившего пенсионерку

Сотрудники отдела полиции № 19 под руководством Игоря Эркенова по горячим следам раскрыли кражу телевизора у пенсионерки из Нижнего Тагила, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию позвонила 72-летняя пожилая женщина, живущая в доме по улице Попова, и рассказала, что неизвестный мужчина избил её в собственной квартире и похитил телевизор. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудников полиции встретила сама пострадавшая, у которой был разбит нос.

По её словам, она ответила на звонок домофона и впустила мужчину в подъезд из-за того, что его голос показался очень похожим на знакомого пенсионерки. Вломившийся в квартиру мужчина сказал, что её сын якобы задолжал ему крупную сумму денег и он пришёл забрать долг. Однако сын пенсионерки умер несколько лет назад, и она попыталась возразить незнакомцу, но тот грубо оттолкнул её и прошёл в кухню, откуда вернулся с большой вилкой и стал угрожать пенсионерке.

«Преступник начал искать ценные вещи, а когда пострадавшая попыталась позвать на помощь, свалил её с ног и несколько раз с силой ударил по лицу, разбив нос. После этого мужчина найденным в квартире топором перерубил телевизионный кабель, которым попытался связать женщине руки, но что-то у него не получилось», — объяснили в полиции.

Угрожая пенсионерке расправой, злоумышленник забрал со стены телевизор, электронные часы и выбежал из квартиры.

Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось вызвать скорую — на нервной почве у пострадавшей пенсионерки обострилась болезнь.

«Выехавший в составе следственно-оперативной группы эксперт при тщательном осмотре места происшествия изъял следы пальцев рук. После их обработки по имеющимся базам данных был установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний житель микрорайона Тагилстрой. Его задержали в своей квартире по улице Гастелло, где в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные вещи», — рассказал подполковник Игорь Эркенов.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.