Полиция Нижнего Тагила задержала ранее судимого сбытчика наркотиков и его подельницу

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, при себе у них был синтетический наркотик. Также запрещённые вещества были обнаружены при обыске в квартирах подозреваемых. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в квартире сожительницы мужчины, где он хранил свои личные вещи, оперативники обнаружили электронные весы, трубки и фольгу со следами нагара, а также денежные средства, полученные, предположительно, за реализацию наркотических средств.

«Здесь же, в чемодане с его вещами, сотрудники полиции обнаружили и изъяли патроны, пистолет в кобуре, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. В квартире самого задержанного были изъяты предметы, внешне напоминающие оружие, в том числе в виде автомата Калашникова, который используется для игры в страйкбол. По результатам проведённых исследований изъятые патроны, всего 23 штуки, признаны боеприпасами калибра 5.45 для автомата Калашникова», — добавили в ведомстве.

В связи с этим в отношении ранее судимого за имущественные преступления и за незаконный оборот наркотиков тагильчанина было возбуждено ещё одно уголовное дело — за незаконное хранение боеприпасов.

По версии следствия, освободившийся в 2019 году мужчина, решил возобновить свою преступную деятельность, организовав сбыт запрещённых веществ «из рук в руки». Для этого он подыскал наркозависимую напарницу. Женщина находила покупателей, с которыми вместе и употребляла зелье.

Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу Сотрудники полиции проверяют их на причастность к другим преступлениям.