Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в серии краж из автомобилей

В начале января нижнетагильской полицией был задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в серии краж из автомобилей. По версии следствия, мужчина может быть причастен к автокражам на Вагонке с октября 2016 года по январь 2017 года. Вычислить преступника помогли камеры наружного наблюдения.

«Во всех случаях неизвестный до недавнего времени злоумышленник действовал по одной схеме. В ночное время он проникал в салоны припаркованных во дворах транспортных средств, откуда похищал всё, что представляло какую-либо ценность: видеорегистраторы, радар-детекторы, магнитолы, бортовые компьютеры, личные вещи граждан и даже в одном случае детское удерживающее кресло», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый сознался в 15 эпизодах. Часть украденного имущества полицейские вернули законным владельцам.