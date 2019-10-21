Полиция Нижнего Тагила задержала двух женщин, ограбивших посетительниц ночного клуба

Полиция Нижнего Тагила задержала двух женщин, которые неделю назад ограбили в ночном клубе по улице Космонавтов девушек, а на украденные деньги решили «покутить».

Инцидент произошёл в ночь на 13 октября. Сначала 22-летняя посетительница клуба заметила, что сумка, в которой было порядка трёх тысяч рублей и банковская карта, пропала. Карту девушка заблокировала сразу, однако ею всё-таки пытались расплатиться в питейном заведении по улице Красноармейской.

Вторая жертва лишилась мобильного телефона и трёх банковских карт. Одной из карт злоумышленница успела рассчитаться в кафе на Серовской трассе, ущерб составил 11 тысяч рублей. Оперативники через СМИ распространили снимки с камер видеонаблюдения, где были видны воровки.

Первой полицейские установили личность женщины, которая расплачивалась в заведении на Красноармейской. Это оказалась ранее не судимая 24-летняя жительница Рудника. Чуть позже оперативники задержали и вторую подозреваемую, 40-летнюю женщину, которая уже имеет судимость за мошенничество. Она вернула пострадавшей девушке телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Обе злоумышленницы дали признательные показания.