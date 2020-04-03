Полиция Нижнего Тагила вычислила браконьера по камерам «Безопасного города»

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в незаконной охоте. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в конце марта обвиняемый застрелил лося в Серебрянском охотничьем лесничестве, а мясо хранил в гараже. В полицию обратился директор охотхозяйства, которому жители Верхней Ослянки рассказали, что слышали в лесу выстрелы.

«Поскольку сезон охоты закрыт, глава охотничьего хозяйства вместе с егерем отправился на розыски предполагаемого браконьера. При заезде в лес мужчины увидели следы от снегохода и проследовали по ним вглубь леса, где обнаружили шкуру и внутренние органы лося, о чём незамедлительно сообщили в полицию», — пояснили в ведомстве.

Сыщики выяснили, что к одному из местных жителей приезжает незнакомый мужчина на автомобиле Mitsubishi и потом уходит в лес на длительное время. Установив марку ружья, из которого был убил лось, полицейские пробили по базе данных граждан, у которых имелось такое же оружие и автомобиль.

«Операторам АПК "Безопасный город" удалось отследить перемещение указанного автомобиля и передать данные о его передвижении инспекторам ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции задержали мужчину, владеющего данным автотранспортом, и передали уполномоченному для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции осмотрели автомашину подозреваемого, в которой обнаружили клеёнку с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Из гаража в его доме полицейские изъяли около 130 килограммов мяса», — рассказали в пресс-группе.

Мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинён материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей. Санкции вменяемой браконьеру статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.