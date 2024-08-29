Полиция Нижнего Тагила установила личность умершего грибника

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» установили личность мужчины, тело которого было обнаружено 23 августа в лесополосе в районе озера вблизи посёлка Евстюниха. Им оказался 88-летний житель Ленинского района города, проживающий один в доме на улице Космонавтов.

«В ходе розыскных мероприятий оперуполномоченные и участковые уполномоченные отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” установили очевидцев, которые сообщили, что пенсионер частенько ездил на автобусе от остановки “Кинотеатр “Урал”. В этом районе сотрудники полиции обходили торговые точки, показывая фото мужчины, опрашивали граждан. В ходе поисков полицейские установили, что мужчина проживал один в доме на улице Космонавтов», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».