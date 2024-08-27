Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность умершего грибника 

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено 23 августа в лесополосе в районе озера вблизи посёлка Евстюниха. На вид 60–65 лет, рост 165–170 см, плотного телосложения, волосы короткие, седые.

Был одет: ветровка синего цвета, лесной костюм коричневого цвета, сапоги резиновые зелёного цвета, при себе имел металлическую корзину для грибов, компас, наручные часы и связку ключей от дома. Сообщений об исчезновении грибника не поступало, уточняют в МВД.

Просьба ко всем, кто может помочь установить личность мужчины, связаться с дежурной частью отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 либо по номеру 02.