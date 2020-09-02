Полиция Нижнего Тагила устанавливает местонахождение пропавшего без вести 86-летнего мужчины

Отделом полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» разыскивается 86-летний Виталий Николаевич Чеботарёв, проживающий по улице Зари, 33. Накануне, 1 сентября, в отдел полиции с заявлением об исчезновении пожилого человека обратился его сын. Мужчина пояснил, что отец ушёл из дома, пока он спал. Телефона у пенсионера нет. Престарелый человек в силу возраста страдает потерей памяти, нуждается в медицинской помощи.

«Сотрудники полиции проводят весь комплекс проверочных мероприятий: опрашивают соседей, проверяют все возможные места нахождения мужчины, обходят близлежащие рынки и магазины, где нередко замечали его. Но пока безрезультатно, никто не видел пожилого мужчину. На сегодняшний день данных о поступлении в медицинские учреждения города разыскиваемого пенсионера нет», — рассказали в пресс-группе тагильской полиции.

Рост Виталия Чеботарёва — около 160–170 см, среднего телосложения, волосы длинные седые, носит бороду. В день пропажи был в чёрном трико и чёрном свитере, сверху чёрная куртка и светло-коричневая кепка.

Просьба ко всем, кто, возможно, видел этого мужчину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию 02.