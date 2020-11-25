Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность женщины, подозреваемой в  краже банковской карты у пенсионерки (ВИДЕО)

В полицию Нижнего Тагила обратилась 72-летняя жительница района Лебяжка с заявлением о хищении с её банковской карты 2 тысяч рублей. Женщина пояснила, что в последний раз пользовалась своей картой в магазине по улице Красноармейской, 192. Тогда пенсионерка не смогла снять деньги в банкомате, а карту оставила.

Пропажу женщина обнаружила только на следующий день. По выписке из банка она поняла, что её картой расплачивались в различных магазинах за покупки. После этого пенсионерка решила обратиться за помощью в полицию.

«Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ “Кража с банковского счета, в отношении электронных денежных средств”. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в местах, где расплачивались картой пенсионерки. Камеры видеонаблюдения запечатлели женщину», - рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемой на вид около 55-65 лет, среднего роста и телосложения. Была одета в светлое пальто, темную обувь, на голове головной убор светлого цвета. Просьба ко всем, кто узнал или владеет любой информацией о местонахождении подозреваемой женщины, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02 (102 с любого оператора мобильной связи).