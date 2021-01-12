Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность погибшей женщины, лицо которой обглодали собаки 

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» устанавливают личность неизвестной женщины, труп которой был обнаружен 3 января в районе дома № 77а по улице Краснознамённой.

Погибшей на вид около 70 лет, волосы тёмные. Была одета: шапка тёмного цвета, шифоновый шарф с оттенками сиреневого цвета, зимняя куртка длиной ниже пояса тёмно-серого цвета, на куртке капюшон с меховой окантовкой из натурального меха серого цвета, рубаха в клетку с полосами синего цвета, тёмные штаны и зимние ботинки.

Также на месте обнаружены стеклянная банка с гранатовым соком, банан, салатница и ключи от квартиры. Просьба ко всем, кто может помочь установить личность женщины, связаться с дежурной частью отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 либо по номеру 02.