Полиция Нижнего Тагила разыскивает пострадавших от турфирмы «Лайн Тур» горожан 

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают пострадавших от мошеннических действий руководителя турфирмы «Лайн Тур», которая находилась по адресу проспект Ленина, 67. На данный момент в полицию поступило 18 заявлений от жителей города, которые с начала 2019 года по ноябрь 2021 года оплатили туры, но так и не попали на отдых. Материальный ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в мошенничестве подозревается директор турагентства. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Просьба ко всем, кто пострадал от действий руководителя «Лайн Тура», обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 либо по адресу улица Островского, 1.