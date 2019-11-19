Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемых в краже алкоголя из супермаркета

В дежурную часть ОП № 16 Нижнего Тагила поступило заявление от сотрудника продуктового магазина, расположенного по улице Ермака. По его словам, из торговой точки неизвестным был похищен алкоголь на сумму около трёх тысяч рублей.

«Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные в помещении магазина и установили, что злоумышленников было двое: молодой человек и девушка. Подозреваемые несколько раз предприняли попытку спрятать товар в сумку к девушке, но так как рядом находились посетители, похитить с первой попытки не удалось. Тогда злоумышленники вышли в другой торговый зал, где нет покупателей, и за витриной с фруктами спрятали алкоголь в сумку», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обращаются к гражданам, кто может помочь в установлении личности подозреваемых сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8(3435)97-64-02 или по телефону 02.