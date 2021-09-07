Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, разгромившего центр «Мой бизнес»

Полиция Нижнего Тагила просит помочь в розыске злоумышленника, который в ночь на 15 августа разгромил офис Фонда поддержки предпринимательства по адресу Мира, 2а.

Если кому-то знаком этот человек, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, мужчина в неадекватном состоянии сначала несколько раз ударил по стеклу кулаками, а потом выбил ногой дверь. О случившемся руководитель представительства Фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев узнал только утром, когда случайные прохожие увидели выбитые двери и разбитое стекло.