Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчин, укравших из магазина ноутбук

В Нижнем Тагиле двое неизвестных украли ноутбук стоимостью 70 тысяч рублей из магазина бытовой техники на улице Фрунзе. Один из них отвлекал продавца разговорами, другой в это время снимал магнитный замок с техники. Инцидент произошёл в начале октября, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». По записям камер видеонаблюдения видно, что отвлекающий был одет в пальто чёрного цвета и чёрную кепку. Также у него была вместительная чёрная сумка. На втором злоумышленнике была чёрная спортивная куртка, чёрные штаны и тёмно-синяя кепка.

Полиция Нижнего Тагила просит граждан, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении мужчин, сообщить по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.