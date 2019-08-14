Полиция Нижнего Тагила раскрыла уголовное дело о мошенничестве с туристическими путёвками

В отделе полиции № 18 Нижнего Тагила расследуется уголовное дело по статье «Мошеничество, совершённое с причинением значительного ущерба» в отношении жительницы Николо-Павловска, которая обвиняется в махинациях с туристическими путёвками. В настоящее время в полицию обратились четверо потерпевших. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. Установлено, что женщина обманом завладела денежными средствами своих знакомых, пообещав предоставить путёвки в санаторий на Чёрное море по льготной цене, хотя реально такой возможности не имела.

«Одна из обманутых туристок сообщила, что ещё в апреле узнала от знакомой, работающей в одном из местных профилакториев, что она может посодействовать в приобретении путёвки в Сочи по доступной цене. Условия санатория, куда намечалась поездка, очень понравились потенциальной отдыхающей, и она не раздумывая отдала 21 тысячу рублей за путёвку для себя и дочери. Работник лечебного учреждения назвала дату отбытия: встреча отъезжающих, по её словам, должна была состояться около торгового центра в районе железнодорожного вокзала. Автобус должен был доставить туристов до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, откуда предстояло добираться поездом до места назначения. По заверениям устроительницы “льготного отдыха”, путёвки и проездные документы будут переданы прямо в автобусе при отправке», — сообщили подробности в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Но в назначенное время и место автобус не прибыл. Обвиняемая сначала пыталась всё списать на форс-мажорные обстоятельства и обещала, что трансфер состоится. Позже женщина заявила, что готова вернуть все деньги, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки. В полиции обвиняемая пояснила, что деньги ей нужны были на приобретение дорогостоящих лекарств для её отца, но в ходе проверки выяснилось, что она тратила их на личные нужды.

Следствие не исключает, что есть и другие пострадавшие от противоправных действий подозреваемой, и рекомендует обратиться с заявлением в дежурную часть отдела полиции № 18 или позвонить по телефону 8(3435)47-71-02.