Полиция Нижнего Тагила раскрыла серию краж канализационных люков

Сотрудники уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила задержали троих жителей Дзержинского района, подозреваемых в краже металлических люков. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию обратился специалист службы безопасности одного из производственных предприятий города, который сообщил, что с территории компании пропали несколько металлических крышек и колодезных колец. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

После изучения записей с видеокамер наружного наблюдения полицейскими был установлен грузовой автомобиль марки «Газель», в который трое злоумышленников в ночное время погрузили крышки люков, после чего скрылись.

«Полицейские незамедлительно организовали проверку пунктов приёма металла, в одном из которых было обнаружено похищенное имущество. Вес похищенного металла составил более 800 килограммов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам уголовного розыска удалось установить и задержать граждан, причастных к совершённому преступлению», — пояснили в полиции.

Задержанными оказались жители Дзержинского района, двум из них 36 лет, третьему — 29, все работают на градообразующих предприятиях. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

«Задержанные признались, что накануне, во время совместного распития спиртных напитков, один из мужчин предложил приятелям лёгкий способ подзаработать, а те согласились. Зачинщик предложил свой личный грузовой транспорт, куда загружали снятые крышки люков, при этом злоумышленники предварительно их ломали, чтобы придать похищенному металлу нетоварный вид», — говорят в пресс-группе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время основной подозреваемый, 36-летний ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ мужчина, находится в СИЗО, его подельникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.