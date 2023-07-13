Полиция Нижнего Тагила раскрыла кражу из садового дома

В отдел полиции № 19 МУ МВД «Нижнетагильское» накануне, 12 июля, поступило сообщение о краже из садового домика в к/с «Горняк-1» от 37-летней хозяйки участка. Женщина рассказала полицейским, что с начала июня не появлялась на даче, а прибыв накануне, обнаружила, что некоторые её вещи разложены по пакетам. При этом из жилища исчезли балконный блок ПВХ, две пластиковые бочки и коптильня. Причинённый ущерб хозяйка оценила в 8 тысяч рублей.

«Оперуполномоченные приступили к опросу граждан живущих по соседству. В ходе проводимой работы в поле зрения сотрудников полиции попал 36-летний мужчина, проживающий неподалёку. При проверке данного гражданина его причастность к совершенному преступлению была установлена. В его садовом доме и были обнаружены похищенные вещи», — рассказали в полиции.

Подозреваемый признался, что побывал в пустующем доме, поскольку там давно не появлялись жильцы. В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации (кража). До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.