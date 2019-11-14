Полиция Нижнего Тагила проверяет сообщения о педофиле

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту обращения местной жительницы, которая сообщила, что 13 ноября на улице к её 9-летней дочери приставал неизвестный мужчина. По словам девочки, возле дома № 2 по улице Энтузиастов на Вагонке к ней подошёл незнакомец в тёмных очках и чёрном пальто, взял её за плечи и сказал: «Твоя мама в больнице, пойдём со мной». Девочке удалось вырваться и перебежать на другую сторону улицы, но мужчина догнал её, толкнул на землю, после чего скрылся. Как сообщил АН «Между строк» источник в силовых структурах, также девочка вспомнила, что мужчина, как ей показалось, был в нетрезвом состоянии.

Позже похожий по описанию мужчина был замечен в районе площади Славы у магазина «Меркурий». Со слов автора поста в группе «ЧП Нижний Тагил», незнакомец предлагал его племяннику пройти с ним, но мальчику удалось скрыться в магазине.