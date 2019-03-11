Полиция Нижнего Тагила просит сообщить о местах, где торгуют наркотиками

С 11 марта на территории Свердловской области начинается широкомасштабная профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По информации руководителя пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, первый этап мероприятия продлится до 22 марта, второй — с 11 по 22 ноября 2019 года.

«Тех, кто располагает сведениями о точках сбыта опасного зелья, о конкретных наркодилерах, притонах, местах возможного хранения запрещённого в свободном обороте товара, иных противоправных деяниях, полиция просит проинформировать любой территориальный ОВД или по круглосуточному телефону доверия полиции +7(343)358-71-61», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.