Полиция Нижнего Тагила прокомментировала задержание 17-летнего школьника, который подстрелил обидчика своего приятеля

Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировала инцидент с задержанием 17-летнего школьника, который из пневматического пистолета выстрелил в 18-летнего парня.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” совместно с коллегами из городского Управления по подозрению в совершении разбойного нападения установлен и задержан 17-летний учащийся, проживающий в Дзержинском районе. В рамках проводимой проверки по обращению в органы внутренних дел Нижнего Тагила 18-летнего работника частного предприятия о хищении у него сотового телефона с применением насилия и травматического оружия оперативные сотрудники установили двух 17-летних свидетелей, местных жителей, указавших на задержанного как на лицо, совершившее преступление», — пояснили в полиции.

По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что полицией задержан 17-летний учащийся одной из школ Нижнего Тагила, который расстрелял из пневматического пистолета знакомого. Подросток не раз попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганские поступки. В этот раз к нему обратился приятель, который пожаловался на их общего знакомого. Парень взял пневматический пистолет и пошёл мстить за друга. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Юноша выстрелил в обидчика восемь раз и забрал у него смартфон, сказав, что вернёт его, если пострадавший откупится деньгами. Одна из пуль попала жертве в голову. Молодой человек обратился за помощью в больницу и полицию.