Тагильский школьник расстрелял из травмата обидчика своего друга и забрал у него телефон

Полицией задержан 17-летний учащийся одной из школ Нижнего Тагила, который расстрелял из пневматического пистолета знакомого. Как сообщают СМИ, подросток не раз попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганские поступки. Молодой человек из-за своего поведения был переведён на домашнее обучение. В этот раз к нему обратился приятель, который пожаловался на их общего знакомого.

Парень взял пневматический пистолет и пошёл мстить за друга. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Юноша выстрелил в обидчика восемь раз и забрал его смартфон, сказав, что вернёт его, если пострадавший откупится деньгами. Одна из пуль попала ребёнку в голову. Пострадавший обратился за помощью в больницу и полицию. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.