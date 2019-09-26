Полиция Нижнего Тагила поймала вора-рецидивиста, который похищал в коллективных садах электрооборудование и сдавал в пункты приёма.
Накануне из садового домика вблизи посёлка Старатель пропали ноутбук, электропила, электрорубанок и шуруповёрт общей стоимостью 28 тысяч рублей, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Оперативники прорабатывали возможные места нахождения похищенного имущества, включая торговые точки, где продают товар, уже бывший в употреблении.
Так, сотрудники полиции обнаружили часть награбленного в одном из пунктов приёма в районе ГГМ. Удалось выяснить, что сдавал товар 37-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. При его задержании правоохранители обнаружили вещи, о краже которых ранее заявляли потерпевшие из коллективных садов. Оперативники установили причастность задержанного мужчины ещё к трём кражам оборудования в коллективных садах в районе посёлков Старатель и Евстюниха.
«Следственным подразделением возбуждён ряд уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (“Кража, совершённая с незаконным проникновением”). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по розыску остальных похищенных вещей и возвращению их законным владельцам», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».