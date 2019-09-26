Полиция Нижнего Тагила поймала вора-рецидивиста, который похищал в коллективных садах электрооборудование и сдавал в пункты приёма.

Накануне из садового домика вблизи посёлка Старатель пропали ноутбук, электропила, электрорубанок и шуруповёрт общей стоимостью 28 тысяч рублей, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Оперативники прорабатывали возможные места нахождения похищенного имущества, включая торговые точки, где продают товар, уже бывший в употреблении.

Так, сотрудники полиции обнаружили часть награбленного в одном из пунктов приёма в районе ГГМ. Удалось выяснить, что сдавал товар 37-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. При его задержании правоохранители обнаружили вещи, о краже которых ранее заявляли потерпевшие из коллективных садов. Оперативники установили причастность задержанного мужчины ещё к трём кражам оборудования в коллективных садах в районе посёлков Старатель и Евстюниха.