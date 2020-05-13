Полиция Нижнего Тагила по горячим следам задержала 18-летнего уличного грабителя

В Нижнем Тагиле полицией возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж группой лиц по предварительному сговору» в отношении 18-летнего местного жителя. Преступление произошло поздно вечером на улице Карла Либкнехта. По словам 24-летнего потерпевшего, он возвращался домой, когда на него напали сзади несколько человек, нанесли удары по голове и отобрали телефон, а также банковскую карту и ключи от автомобиля. В полицию сообщение об инциденте поступило от сотрудников больницы, куда молодой человек был госпитализирован. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила пропавшую карточку и ключи. Опрошенные очевидцы отметили, что один из нападавших был высокого роста.

«Также полицейские опросили знакомых потерпевшего, общавшихся с ним в тот вечер, — рассказали АН “Между строк” в полиции. — Оперативниками было установлено, что похищенный телефон находится у друга 23-летнего тагильчанина. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что поздним вечером приятель звонил пострадавшему, но ему ответил незнакомый мужчина, который пояснил, что мобильное устройство сейчас находится у него, и выразил желание вернуть телефон законному владельцу. По словам приятеля потерпевшего, незнакомец назвался Павлом. Среди лиц, состоящих под учётом оперативников за совершение имущественных преступлений, был выделен 18-летний молодой человек с таким именем, отличающийся высоким ростом. Его фото сыщики показали мужчине, который подтвердил, что именно этот человек передал ему телефон».

Подозреваемого в совершении преступления оперативники задержали в квартире по улице Пархоменко недалеко от места преступления. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается, устанавливается личность второго нападавшего.