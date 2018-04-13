Полиция Нижнего Тагила нагрянула в редакцию Tagilcity.ru. Журналист издания проходит по делу о банковском мошенничестве 

В четверг, 12 апреля, в редакцию городского портала Tagilcity.ru пришли сотрудники полиции. По словам источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, интерес силовиков связан с предыдущей работой журналиста издания Ирины Анисимовой, которая проходит по делу о банковском мошенничестве. Региональный директор сети 1st Media Invest (в которую входит портал. — Прим. ред.) Ирина Гольмгрейн также подтвердила АН «Между строк», что мероприятия не были связаны с профессиональной деятельностью издания и журналиста.

«Это вообще не связано с деятельностью редакции. Одна из наших журналистов раньше работала в банке, и по старым делам она сейчас проходит как свидетель. Полицейские пришли за ней в офис и пригласили её на допрос. Её рабочий компьютер взяли на проверку, потому что предполагали, что в нём могут находиться какие-то документы», — прокомментировала АН «Между строк» Ирина Гольмгрейн.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» агентству подтвердили, что мероприятия не связаны с профсессиональной деятельностью редакции.

Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что речь идёт о периоде работы Анисимовой в «МТС Банке», которому был нанесён материальный ущерб «путём оформления фиктивного договора». При этом наш собеседник подтвердил, что журналист Tagilcity.ru тогда лишь оформляла документы и не имела злого умысла, поэтому, скорее всего, будет проходить по делу в качестве свидетеля.