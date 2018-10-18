Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП на Индустриальной

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» ищет очевидцев ДТП, которое произошло вечером 2 октября у дома № 46 по улице Индустриальной. По официальной информации, в 16:10 ВАЗ-2103 у дома № 46 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Great Wall. От полученных травм 39-летний водитель отечественной легковушки скончался в карете скорой помощи. Водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Свидетелей данной аварии просят обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 409 или по телефону: 97-61-41.