Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей двух смертельных ДТП

Следственное управление МВД Нижнего Тагила разыскивает свидетелей двух смертельных ДТП, которые произошли в начале декабря на улицах города.

4 декабря 2019 года около 21 часа 45 минут 18-летний водитель автомобиля Hyunday Accent, следуя по улице Космонавтов в районе дома № 7, не справился с управлением и врезался в электрооопору. В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил тяжёлые травмы, повлекшие смерть.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло 6 декабря в районе дома № 28 по Черноисточинскому шоссе. Около 21:30 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer насмерть сбил 59-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу в неположенном месте.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем данных аварий или располагает какой-либо информацией о них, обратиться в следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: Нижний Тагил, улица Островского, 7, кабинет 311, 412 или по телефонам: 8 (3435) 97-61-05, 97-61-40, 97-61-46.