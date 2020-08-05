Полиция Нижнего Тагила ищет пайщиков КПК «Первый»

Полиция Нижнего Тагила ищет пайщиков потребительского кооператива «Первый», чтобы установить точное количество потерпевших и сумму материального ущерба

Согласно материалам дела, с декабря 2016 по апрель 2019 года представители КПК под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В Нижнем Тагиле офисы кооператива располагались на улице Ленина, 52, проспекте Вагоностроителей, 26 и Октябрьском проспекте, 12. Полиция Нижнего Тагила просит откликнуться пострадавших от рук мошенников пайщиков. Просьба обращаться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8 (3435) 97-61-32, 97-71-70 либо на линию 02.