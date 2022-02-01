Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Алтайская

Полиция Нижнего Тагила просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 15 января около 21:00 на улице Алтайской, 25. В результате аварии водитель такси получил серьёзные травмы, повлекшие смерть. А пассажиры обоих транспортных средств получили телесные повреждения.

Напомним, 62-летний водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Боровой в сторону улицы Юности, при повороте налево не уступил дорогу BMW. В ГИБДД уточнили, что семья возвращалась из торгового центра на такси. Все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности, однако двухлетняя девочка сидела на заднем сиденье такси без детского кресла.

Малышку госпитализировали в ДГБ № 3 с сотрясением головного мозга. 22-летняя мама девочки была доставлена в ЦГБ № 1 с различными травмами.

Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу улица Островского, 7, кабинет 412 или позвонить по телефонам: 8(3435)97-62-59, 97-61-46.