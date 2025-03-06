Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину, который оставил младенца на скамейке

Полиция Нижнего Тагила продолжает поиски мужчины, который, по версии следствия, оставил новорождённого ребёнка на скамейке у подъезда.

Напомним, около 7 часов утра 4 марта житель дома № 59 на улице Красноармейской нашёл на скамейке около третьего подъезда свёрток, в котором оказался младенец с пуповиной. Ребёнка, которому на тот момент было не более суток от рождения, госпитализировали в Детскую городскую больницу на Красном Камне с диагнозом общее переохлаждение. Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорождённого).

Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», ребёнок был оставлен неизвестным мужчиной, попавшим на камеры видеонаблюдения. Личность мужчины устанавливается. Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах случившегося, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 02.