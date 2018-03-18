Полиция не пускает к посольству России в Киеве желающих проголосовать на выборах

Сотрудники полиции не пускают на избирательный участок в российском посольстве в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России, объясняя, что вход открыт только для сотрудников дипведомства, пишет «Интерфакс».

Схожая ситуация и в других украинских городах: во Львове полицейские оградили здание дипмиссии металлическим забором, заблокировав проход в консульство, перекрыт переезд и проход к генконсульству в Одессе, также оцеплено здание генконсульства в Харькове.

Активисты «ВО Свобода», запрещённого в России «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций проводят перед дипломатическими ведомствами пикеты.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что повторно обратится к верховному комиссару ООН и в Совет Европы из-за недопуска на выборы россиян, находящихся на Украине.

В то же время в Крыму и Севастополе, которые 4 года назад вошли в состав России, впервые проходят выборы президента. На избирательных участках много людей, возле некоторых небольшие очереди выстроились перед открытием. В Севастополе явка на выборах президента РФ на 10 утра составила 14%, сообщили в пресс-службе горизбиркома. По словам председателя севастопольской избирательной комиссии Александра Петухова, в 8 часов в городе открылись все 182 избирательных участка.

Отмечается, что все участники голосования получают медали «Участник референдума 2014 года», которые были изготовлены в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ. На её лицевой стороне изображён памятник затопленным кораблям, а на обратной — надпись «С Россией навсегда». Нарушений и происшествий на избирательных участках в Крыму пока не фиксировали.