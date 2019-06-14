Полиция не нашла нарушений в своих действиях в ходе противостояния в сквере у драмтеатра

Общественник Дмитрий Калинин направил обращения в Следственный комитет, прокуратуру и МВД с требованием провести проверку по факту «бездействия полиции и Росгвардии» в первую ночь протестов против строительства собора Святой Екатерины, пишет 66.ru.

13 мая защитники сквера у Театра драмы повалили установленный для начала строительства забор, после чего на месте событий появились представители клубов единоборств, топ-менеджеры «Русской медной компании» и ранее судимые граждане, которых завели в сквер бойцы «Академии единоборств». Они разогнали протестующих, при этом силовики, присутствовавшие здесь в большом числе, покинули место событий, оставив незначительное количество нарядов.

«Сотрудники МВД нарушили свой же собственный закон о полиции, увольнять за такое надо. Помню, как в разных точках сквера люди звали полицию на помощь, а они просто стояли», — подчеркнул Калинин.

В ответ на своё обращение Калинин получил письмо из МВД.

«По итогам проведённой служебной проверки в действиях сотрудников полиции, задействованных в период с 13.05.2019 по 19.05.2019 для охраны общественного порядка на территории сквера у Свердловского государственного академического театры драмы, нарушений действующего законодательства не усмотрено», — указано в ответе ведомства.

Документ подписал начальник охраны общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин, который в ходе дежурства в сквере в ночь с 13 на 14 мая по иронии судьбы сам стал потерпевшим от действий спортсменов. По данным 66.ru, один из защитников храма обматерил полицейского начальника, что вылилось в возбуждение уголовного дела по факту оскорбления представителя власти по ст. 319 УК РФ. Чуть позже Кашигин попытался задержать спортсмена, распылившего газ в толпе защитников сквера: боец отмахнулся от силовика, а задержать нарушителя не позволили его товарищи. По данному факту возбудили дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Также известно, что представители СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки».

Официальные представители силовых ведомств пока никак не комментируют ход расследования по факту произошедших в сквере событий.