Полиция назвала причиной устроенной экс-силовиком стрельбы в Екатеринбурге запой

В ГУ МВД по Свердловской области считают, что бывший силовик Сергей Болков начал стрелять по людям из своей квартиры на Химмаше из-за длительного злоупотребления алкоголем, сообщил начальник пресс-службы местного главка полиции полковник Валерий Горелых.

«Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, в крови Болкова была обнаружена доза алкоголя 1,15–1,17 промилле.

Горелых добавил, что в спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника городского управления Игоря Озерова.

Напомним, накануне около 20:00 48-летний мужчина начал стрелять из окна жилого дома на Химмаше по прохожим и машинам. Он ранил двух человек — 41-летнего сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Пуля угодила в проезжающий автомобиль, в котором находилась семья из трёх человека. За весь период стрельбы было повреждено как минимум семь автомобилей, пули угодили в стёкла, колёса и кузов. По словам полковника Валерия Горелых, всего задержанный мужчина сделал несколько десятков выстрелов — на месте происшествия найдено более 70 гильз. Кроме этого, следователи обнаружили ещё 47 гильз на придомовой территории.

Около 22:00 мужчину задержали, он оказывал сопротивление и несколько раз выстрелил в сторону бойцов СОБР Росгвардии. Задержанный оказался бывшим рядовым сотрудником полка ППС в звании прапорщика, его уволили из системы МВД в 2011 году.

Из квартиры задержанного полицейские изъяли карабин «Вепрь» (1965 года), 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж» и 26 гильз. Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области опубликовала видеофрагмент допроса. На видео мужчина подтвердил, что помнит, как стрелял с балкона своего дома.

В отношении Болкова возбуждено уголовное дело по подпунктам «а», «в», «е», «и» части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ход расследования дела стоит на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.