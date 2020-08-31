Полиция начала проверку по факту избиения участника «московского дела» Егора Жукова

Полиция начала проверку после избиения в Москве активиста и фигуранта «московского дела» Егора Жукова, со ссылкой на представителя Жукова Стаса Топоркова пишет ТАСС.

По его словам, после нападения юноша написал заявление в ОМВД Можайского района столицы, полиция приняла заявление и начала проверку.

На сайте ГУ МВД по Москве сказано, что 30 августа в отделение Можайского района обратился молодой человек.

«Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»).

О нападении на оппозиционного блогера, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и фигуранта «московского дела» Егора Жукова стало известно вечером 30 августа — его избили около собственного дома. Команда Жукова сообщала со ссылкой на очевидцев, что нападавших было двое, они скрылись с места происшествия на самокатах. После инцидента юношу госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.