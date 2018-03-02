Полиция ищёт очевидцев резонансного ДТП на улице Металлургов, в котором пострадала семья с ребёнком

Следственное управление Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП, которое произошло в октябре прошлого года на улице Металлургов. На пешеходном переходе 17-летний водитель на автомобиле Geely Emgrand на высокой скорости сбил семейную пару с 11-летней девочкой. Все трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Сейчас вред их здоровью оценивается как тяжкий, отметили в полиции.

На следующий день после ДТП перед пешеходным переходом были оперативно установлены лежачие полицейские.

Всех очевидцев этого ДТП, а также водителей транспортных средств, остановившихся сразу после происшествия, следователи просят обратиться по адресу: ул. Карла Маркса, д. 49, каб. 30 или по телефону: 97-66-47, 97-66-88.