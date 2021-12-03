Полиция ищет очевидцев смертельной аварии на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Следователи полиции Нижнего Тагила ищут очевидцев аварии, которая произошла 21 ноября около 10:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. В результате ДТП погибла 87-летняя пенсионерка.

Напомним, 57-летний водитель «Волги» двигался со стороны Старателя в сторону Николо-Павловского. На 6-м км Южного подъезда к Нижнему Тагилу мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия пассажирка автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Водителя с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу.

Следственное управление Нижнего Тагила просит очевидцев аварии, а также тех, кому известны какие-либо подробности этого ДТП, обратиться по адресу: Нижний Тагил, ул. Островского, 7, кабинет 114 или по телефону: 8 (3435) 97-62-59.