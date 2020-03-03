Полиция ищет мужчину, который избил беременную девушку в автобусе Нижний Тагил — Нижняя Салда (ВИДЕО)

Полиция Верхней Салды устанавливает личность и местонахождение мужчины, который несколько раз ударил ногами беременную девушку. Инцидент произошёл 17 февраля в рейсовом автобусе № 109 сообщением Нижний Тагил — Нижняя Салда. Конфликт начался с того, что мужчина зашёл в автобус и увидел, что его место занято. Девушка пояснила, что её место согласно билету было тоже занято, поэтому она села на свободное. Она попросила мужчину также сесть на другое свободное место. Мужчина пересел ближе к выходу, но когда женщина стала выходить, он несколько раз ударил её ногами в живот.

Женщина сразу обратилась в медучреждение, где было установлено, что серьёзных травм она не получила, а затем в полицию с просьбой установить личность и привлечь к ответственности агрессивного соседа по автобусу.

Всех, кто опознал данного мужчину, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(906)802-02-00 или 8(3434)55-46-35.