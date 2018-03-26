Полиция и прокуратура проверяют найденное под Нижним Тагилом кладбище собак

Тагильские полицейские проверяют свалку трупов собак, которая была обнаружена членом региональной Общественной палаты, экологическим активистом Андреем Волеговым в 4,5 км от посёлка Висим. Общественник заметил останки животных во время облёта территории природного парка «Река Чусовая» рядом с рекой Межевая Утка.

«Обнаружили туши убитых животных в количестве почти восьми целых туш белых и тёмных окрасов, рядом лежали уже обглоданные лесными зверями и птицами останки. Возле туш обнаружены следы снегоходов. Обратное направление трассы следов выводит к посёлку Висим, к АЗС. При этом передвижение такой техники по особо охраняемой природной территории запрещено. Возникает вопрос об угрозе окружающей среды: что будет в воде при попадании останков животных и со стоками с береговой линии, река Межевая Утка течёт и впадает в реку Чусовую, и что будет с животным миром от питания, возможно, заражёнными трупами», — написал Андрей Волегов на своей странице в Facebook.

Место, где были обнаружены трупы животных, уже посетили представители областного департамента ветеринарии, департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, черноисточинского охотохозяйства и правоохранители.

«Поступило обращение в полицию, на место выезжал участковый. Это территория отдела полиции № 21, пригородного. Было обнаружено восемь трупов животных, сейчас проводится проверка. Материалы будут переданы в Роспотребнадзор для принятия решения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По заключению ветеринаров, одна часть трупов находилась на берегу реки уже больше месяца, другая была подвезена недавно. У нескольких животных не было голов, поэтому специалисты не смогли взять пробы на бешенство.

«Инспектор природного парка Николай Воробьёв узнал о нарушениях из нашего звонка ему на рабочий телефон. То, что здесь более месяца у реки лежат трупы, ему было неизвестно, и пояснить по поводу их появления он ничего не смог, как и второй инспектор парка», — отметил Волегов.

Собственную проверку сейчас также проводит природоохранная прокуратура.