Полиция и МЧС спасли туристов из Нижнего Тагила, заблудившихся по пути к буддийскому храму в Качканаре

Сотрудники полиции и МЧС Качканара в ходе совместных поисковых мероприятий нашли двух туристов из Нижнего Тагила, заблудившихся в горах по пути в буддийский монастырь «Шедруб Линг». По данным полиции, 19 октября около 18:00 на линию 112 поступило сообщение от мужчины по имени Александр, который рассказал, что он со своей знакомой по имени Алина потерялся, и что им обоим нужна экстренная помощь.

«Ситуацию осложняло то, что при себе у любителей приключений не имелось даже спичек для разведения костра, а также фонаря для ориентации в темноте. Рисковать и самостоятельно передвигаться куда-либо в кромешной тьме 21-летний скалолаз и его 18-летняя спутница не стали, так как находились реально в опасном месте, где ведется разработка карьера. К тому же, как ни странно, одеты романтики были явно по летней, а не по зимней погоде, в такой одежде, в которой околеть можно за считанные часы. На вершине, куда они забрались, к тому времени температура уже достигала -10 градусов. Розыском тагильчан поручили заниматься наряду патрульно-постовой службы (ППС) и спасателям. С поставленной задачей, не смотря на темное время суток, представители МВД и МЧС справились достойно»,- отметил Валерий Горелых.

После пяти часов поисково-спасательных работ заблудившиеся туристы были найдены живыми и невредимыми. Пару доставили в отдел полиции, а затем сотрудники МЧС предоставили им ночлег. На следующий день туристы уехали домой.